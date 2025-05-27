Политолог Шатунов рассказал об эффективности кадровой системы РФ

Сейчас каждый россиянин может достигать новых высот, получать образование и коренным образом менять свою жизнь, несмотря на то, что распад СССР уничтожил все кадровые лифты. Об этом РИАМО сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов.

«В 2017 году из идеи родилась АНО «Россия – страна возможностей», и очень символично, что впервые единая платформа была представлена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Я был участником этого грандиозного события, которое изменило жизни многих ребят со всего мира. Но РСВ вывела позитивные изменения в своеобразный тренд, систему, где каждый может достигать новых высот, получать образование и коренным образом менять свою жизнь. Более того, люди получают возможность менять окружающую их реальность, свою организацию, город или даже регион», — сказал Шатунов.

Сегодня платформе 7 лет — и это, по словам политолога, безусловно, работающая система подготовки кадров и реализации профессионального потенциала каждого гражданина: от школьника до студента, от специалиста до руководителя, каждый находит для себя конкурс, мероприятие, семинар или форум в большой линейке проектов РСВ.

«Мы знаем большое количество успешных людей, прошедших через проекты «России – страны возможностей», сегодня это губернаторы регионов, депутаты, ведущие управленцы крупных предприятий», — добавил Шатунов.

Заседание наблюдательного совета РСВ в очередной раз доказывает эффективность платформы и ее перспективность. Президент видит успехи организации, ее большую роль в создании позитивных изменений, именно поэтому, РСВ развиваться и дальше.

«Лично я стал финалистом одного из проектов президентской платформы — конкурса «Лидеры России. Политика». Я благодарен РСВ за возможность быть полезным стране, вся наша команда будет учиться создавать эффективные проекты, которые изменят жизни россиян к лучшему», — заключил политолог.