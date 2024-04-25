Политолог Шакирова: в России созданы идеальные условия для развития бизнеса

Предпринимательству в России открыто множество возможностей, с которыми не сравнятся программы большинства других государств, сообщила РИАМО политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Диана Шакирова.

«Более того, российская экономика основывается на действиях предпринимателей, в связи с этим государственная поддержка начинающих и продолжающих бизнесменов играет важную роль и для самой страны», — сказала эксперт.

Например, для предпринимателей доступны налоговые льготы, финансовая поддержка через программы субсидирования, гранты, обучение, льготное кредитование для малого бизнеса, поддержка экспорта российской продукции.

Одно из нововведений, которое действительно значительно упрощает предприимчивым гражданам нашей страны жизнь, это введение статуса самозанятых.

«К примеру, существуют центры „Мой бизнес“, услуги которых бесплатны для граждан нашей страны, там предприниматели могут получить консультации по различным вопросам, от открытия бизнеса до правовых аспектов, пройти обучение, поработать в коворкингах и даже получить офис в аренду. Также существует специальная платформа для регистрации бизнеса, взаимодействия с органами власти, получения мер поддержки и так далее», — добавила политолог.

В России созданы идеальные условия для развития бизнеса, особенно это стало ощутимо в период экономических потрясений 2022 года, когда страна оказалась самой подсанкционной в мире: открылось большое количество ниш для развития. К тому же меры государственной поддержки способствуют созданию благоприятной среды. Еще одним фактором развития предпринимательства стала пандемия, которая раскрыла преимущества предпринимательской деятельности.