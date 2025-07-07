Политолог предупредила о риске кризиса из-за рекордного госдолга США

Политолог и член экспертного клуба «Дигория» Алиса Казелько заявила, что госдолг США достиг 36 триллионов долларов. Данный фактор усиливает давление на бюджет и может привести к кризису устойчивости экономики, сообщает «ФедералПресс» .

Государственный долг США вырос до рекордных 36 триллионов долларов, а доверие к доллару на мировом рынке продолжает снижаться. Политолог объяснила, что ускоренный рост задолженности создает угрозу для крупнейшей экономики мира.

Алиса Казелько подчеркнула, что показатель в 130% от ВВП является тревожным сигналом. По ее словам, увеличение долговой нагрузки усиливает давление на бюджет и может привести к кризису устойчивости в случае экономических потрясений. В 2024 году США выпустили облигаций на 5 триллионов долларов, что свидетельствует о высокой зависимости от внешних заимствований.

Эксперт отметила, что внешнее доверие к американской экономике сохраняется, однако оно подрывается геополитической нестабильностью и санкционной политикой. Она напомнила, что на саммите БРИКС министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил о снижении доверия к доллару как универсальному расчетному инструменту. По словам министра, стремление стран Глобального Юга к независимым финансовым системам связано с ростом рисков и нестабильностью прежней модели глобализации.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил ввести десятипроцентные пошлины в ответ на поддержку политики БРИКС.