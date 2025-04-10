Политолог Косоруков: мировая экономика войдет в рецессию к концу 2025 года

Мировая экономика, вероятно, войдет в рецессию к концу 2025 года, сообщил РИАМО политолог, доцент МГУ имени М. В. Ломоносова Артем Косоруков.

«Если (американскому лидеру Дональду - ред.) Трампу удастся продавить свой курс и политика тарифов сохранится, он рано или поздно упрется в потолок возможностей мировой экономики: новые пошлины вызовут ответные меры, а мировая экономика, вероятно, войдет в рецессию к концу 2025 года. В случае отмены или пересмотра курса Трампа - администрация США вернется к многосторонним подходам, но на восстановление мировой экономики уйдут годы», – сказал Косоруков.

Он пояснил, что «гибкость» Трампа — это попытка сохранить лицо перед избирателями, обещая «победы» в торговых переговорах.

«Однако ЕС и Азия активно диверсифицируют цепочки поставок, снижая зависимость от США. Даже союзники вроде Японии наращивают сотрудничество с Китаем, что подрывает американскую гегемонию. Если Вашингтон не предложит системных реформ ВТО, его изоляция усилится», – отметил политолог.

Косоруков уточнил, что американская экономика «переживет» текущий курс, но ценой роста долга и потери доверия союзников.

«Трампу, скорее всего, удастся поддерживать темп до следующих выборов, однако долгосрочно его модель протекционизма неустойчива. Уже в 2025 году США столкнутся с необходимостью выбора: либо смягчить торговые войны, либо рискнуть спровоцировать глобальный кризис, который ударит в первую очередь по их собственным рынкам», – заключил он.