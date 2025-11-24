Полезный эксперимент: самозанятых в России могут подключить к соцстрахованию

В РФ одобрили законопроект о соцстраховании для самозанятых

Госдума России в I чтении одобрила законопроект о добровольном подключении самозанятых к социальному страхованию. Они смогут каждый месяц отправлять взносы в Социальный фонд, чтобы при болезни получать пособие, сообщает MIR24.TV.

В рамках законодательной инициативы предлагается внедрение пилотного проекта, дающего возможность гражданам, работающим на себя, осуществлять отчисления в фонд социального страхования. Это позволит им получать выплаты в случае временной нетрудоспособности. Данное право станет доступно после шести месяцев систематических взносов.

Реализация проекта намечена на 2026 год. Предполагается, что экспериментальный период составит два года.

Также проект предусматривает механизм индексации страховых выплат в соответствии с увеличением МРОТ. В рамках эксперимента участникам предоставляется возможность корректировать размер страховой суммы не чаще одного раза в год.

