Похолодание, перегрев или рецессия — в какой стадии находится экономика РФ

Рецессия или охлаждение: что происходит с российской экономикой

Руководители финансово-экономического блока Правительства РФ и глава ЦБ обсудили на ПМЭФ-2025, что происходит с российской экономикой: можно ли говорить о том, что она скатывается в рецессию или все-такие происходящие процессы правильнее считать охлаждением.

«У нас сейчас похолодание, но за ним всегда приходит лето», — заявил министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос модератора сессии, председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова о состоянии российской экономики

«Это выход из перегрева. У нас экономика спроса росла, а экономика предложения отставала, оттуда перегрев и инфляция», — высказала свое мнение глава ЦБ Эльвира Набиуллина

«По цифрам у нас как бы охлаждение. Все наши цифры — это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам — мы уже на грани перехода в рецессию», — считает министр экономического развития Максим Решетников.