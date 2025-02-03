Погрузка на сети РЖД в январе снизилась на 1,8%

По итогам января текущего года объем погрузки на сети «Российских железных дорог» составил 93,1 млн тонн. Это на 1,8% меньше аналогичного показателя 2024 года, сообщается на сайте РЖД.

Грузооборот за отчетный период достиг 220,3 млрд тарифных тонно-километров, что на 6,2% больше, чем в январе прошлого года. При этом грузооборот с учетом пробега порожних вагонов составил 272,4 млрд тонно-км (+5,3% за год).

Кроме того, в первый месяц 2025 года железными дорогами погружено 29,7 млн тонн каменного угля (+2,1% за год), нефти и нефтепродуктов — 17,6 млн тонн (-0,2%); руды железной и марганцевой — 8,8 млн тонн (+3,9%) и остальных грузов — 9,4 млн тонн (+1,9%).

Ранее стало известно, что РЖД, который является крупнейшим работодателем РФ, принял решение повысить зарплаты своим сотрудникам. Зарплаты сотрудникам компании будут проиндексированы с марта текущего года.