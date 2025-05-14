Погибли из-за холода: стало известно, что будет на рынке виноделия в этом году

Винодел Юцис: в 2025 году будут увеличен объем белых вин, а красные будут легче

Винодел Андрюс Юцис рассказал, на какой урожай могут рассчитывать российские производства в связи с малоснежной зимой и весенними заморозками.

«Урожайным или неурожайным будет год — это будет более-менее понятно в начале июня, когда виноградари подсчитают почки, которые побило холодом. Не везде холод их побил, поэтому тут усреднять не стоит, это преждевременно», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Также он назвал основную тенденцию, согласно которой будут развиваться российские производства вин. По прогнозам Юциса, белые вина будут расти в объемах, а производства красных вин будет постепенно уходить в сторону легких, элегантных, свежих и низкоспиртуозных стилей.

Винодел добавил, что он сам начал перепрофилироваться на данный портфель еще с 2019 года.