Подведены итоги социально-экономического развития Подмосковья в январе–июле

В Подмосковье подведены итоги социально-экономического развития региона за первые 7 месяцев текущего года, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и финансов Московской области.

Индекс промышленного производства в январе–июле 2024 года достиг 111,8%. Производство обрабатывающих отраслей выросло на 12,7%. Положительная динамика выпуска сохранилась у большинства подотраслей комплекса. Существенно улучшились показатели в производстве готовых металлических изделий (+ 52,7%), резиновых и пластмассовых изделий (+33%), машин и оборудования (+14,2%), пищевых продуктов (+7,1%).

На 3,9% выросла добыча полезных ископаемых, на 8,2% увеличилось обеспечение электроэнергией, газом и паром.

Объем отгруженных промышленных товаров составил 3,6 трлн рублей, показав прирост к январю-июлю прошлого года 23,6%. При этом продукция обрабатывающих отраслей составила 89,8% от общего объема отгрузки.

По итогам I полугодия 2024 года инвестиции в основной капитал выросли на 2,6%, превысив 0,6 трлн рублей. В структуре инвестиций 43,3% составляют инвестиции в машины и оборудование, 34% — инвестиции в здания (кроме жилых) и сооружения, расходы на улучшение земель, 18,3% — жилые здания и сооружения.

Объем работ в строительстве за первые 7 месяцев текущего года составил 316,1 млрд рублей, это на 0,3% ниже показателя за аналогичный период 2023 года.

Грузооборот грузовых автомобилей превысил 8,5 млрд т-км, показав рост на 14,3%. При этом перевезено почти 30 млн тонн грузов, что на 11% больше, чем в январе–июле прошлого года.

Положительная динамика отмечена на регулярных автобусных перевозках. За первые семь месяцев 2024 года пассажирооборот составил 5,9 млрд пас–км, перевезено 410 млн пассажиров, что на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Оборот розничной торговли в Московской области по итогам января–июля текущего года составил почти 2,5 трлн рублей, показав прирост 10% к прошлогодним показателям за аналогичный период. Согласно статистике жители региона начали покупать больше видео- и аудиотехники (+71,2%), лекарств (+47,8%), компьютеров и ПО (+47,4%), а также в три раза вырос оборот канцелярской продукции.

В январе–июле 2024 года объем платных услуг населению увеличился на 4,5% до 537,1 млрд рублей.

За шесть месяцев текущего года размер среднемесячной заработной платы вырос на 19,7% и достиг 93,2 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.