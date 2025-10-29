Подписано соглашение с кондитерской фабрикой «ПОБЕДА» на 950 млн рублей

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключили трехстороннее соглашение с ООО «Кондитерская фабрика «ПОБЕДА». Это событие направлено на повышение конкурентоспособности предприятия и предусматривает оформление льготного краткосрочного кредита в размере 950 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«ПОБЕДА» — один из флагманов пищевой промышленности России с 25-летним опытом работы. Предприятие известно на рынке благодаря высоким стандартам качества своей продукции. Производственные мощности фабрики, расположенные в Егорьевском районе Подмосковья, оснащены 28 современными линиями, которые выпускают широкий ассортимент изделий — от классического шоколада до оригинальных батончиков и фруктовых десертов.

Полученные средства предоставят фабрике дополнительные финансовые возможности для наращивания производственных мощностей и дальнейшей активной экспансии на зарубежные рынки. В фокусе внимания — расширение поставок в страны СНГ, Китай и государства Ближнего Востока.

Экспортные показатели фабрики демонстрируют уверенный рост, что подтверждает востребованность продукции за рубежом: в 2023 году объем экспорта составил 1 175 млн рублей (12% от общего объема реализации), в 2024 году показатель увеличился почти вдвое — до 1 968 млн рублей (17%), по итогам 9 месяцев 2025 года экспортная выручка достигла 901 млн рублей (14%).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.