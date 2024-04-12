Подмосковным УФАС России выявлен сговор на торгах по поставке запчастей

ООО «Орг-Моторс» и индивидуальный предприниматель заключили между собой картельное соглашение, направленное на поддержание цен на торгах, проведенных для нужд ФГБУ «Автотранспортный комбинат», ФГБУ «Транспортный комбинат „Россия“» и ГБУ «АТК», сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Управлением в результате анализа электронных торговых процедур выявлены признаки картельного соглашения между участниками электронных торгов на поставку оригинальных запасных частей, комплектующих, аксессуаров и расходных материалов для ремонта и технического обслуживания автомобилей различных марок (Toyota, BMW, Volvo, Mercedes-Benz, Ford).

На основании выявленных признаков возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции — создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах.

По результатам проведенного анализа установлено, что в ходе проведения электронных процедур компании отказались от конкурентной борьбы и действовали в интересах друг друга. При этом участники торгов обменивались информацией при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило выиграть электронные аукционы с минимальным снижением и заключить контракты на сумму более 86 млн рублей.

В связи с заключением указанными компаниями контрактов на сумму более 50 млн рублей материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения в соответствии со статьей 178 Уголовного кодекса Российской Федерации.