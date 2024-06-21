Подмосковным работающим пенсионерам проиндексируют пенсии

Возобновление индексации пенсий работающим пенсионерам должно позитивно сказаться на экономическом развитии государства. Об этом сообщила координатор партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» в Подмосковье, уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

«Данная мера позволит не только привлечь в экономику „рабочие руки“, которые, к слову, обладают колоссальным опытом, но и существенно поддержать тех пенсионеров, которые по достижении пенсионного возраста продолжают трудовую деятельность», — сказала Фаевская.

Законопроект об индексации пенсий поручил разработать «Единой России» президент России Владимир Путин на ПМЭФ.

Госдума рассмотрит законопроект на следующей неделе.

«Закон позволит улучшить благосостояние почти 8 млн человек. Работающие пенсионеры вносят вклад в общее дело — нашу победу. Являясь наставниками молодежи, они обеспечивают преемственность поколений», — сказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев.

Фото - © Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев/Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

Планируется, что пенсии начнут индексировать с 1 февраля 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.