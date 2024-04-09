Подмосковным предпринимателям расскажут о масштабировании бизнеса

15 апреля предпринимателям из Подмосковья предлагается участие в бесплатном вебинаре под названием «Развитие компании без постоянного микроменеджмента: стратегии управления». Организатором данного вебинара выступает центр «Мой бизнес» Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На вебинаре выступит предприниматель и основатель агентства систематизации и масштабирования BIZ INSIDE, бизнес-наставник и коуч Кристина Самсонова. Участникам будут представлены методы масштабирования бизнеса, а также советы по тому, как избежать постоянного микроменеджмента и освободить время для развития компании. Также будут рассмотрены реальные инструменты управления командой. В качестве бонуса участники получат руководство «Выход собственника из операционной деятельности» и карту «Обязанности собственника».

Вебинар состоится 15 апреля в 14:00. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться до 9:00 15 апреля по ссылке.

Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом России. Куратором нацпроекта является первый вице-премьер Андрей Белоусов.



Информация об образовательных мероприятиях для подмосковного бизнеса доступна на инвестиционном портале Подмосковья и в телеграм-канале «Мой бизнес | Московская область».



Как ранее отметил губернатор региона Андрей Воробьев, за 5 месяцев текущего года экономика Московской области выросла на 12,3%.



«За 5 месяцев этого года мы прибавили 12,3%, там еще идет выверка. Важно этот темп дальше выдерживать», - сообщил Андрей Воробьев.

