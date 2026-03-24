Подмосковным экспортерам расскажут о рынках Перу и Узбекистана

Вебинары для экспортеров Подмосковья пройдут 26 и 27 марта 2026 года и будут посвящены выходу на рынки Перу и Узбекистана. Участникам расскажут о деловой среде, требованиях к сертификации и инструментах поддержки бизнеса, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Первый вебинар состоится 26 марта с 17:00 до 18:00 и будет посвящен работе на рынке Перу. Участники узнают о текущем состоянии экономики страны, перспективах двустороннего сотрудничества и особенностях взаимодействия с местными партнерами. Спикеры разберут практические шаги выхода на рынок и меры поддержки экспортеров.

Мероприятие проведет торговый представитель России в Перу Павел Дорохин при участии экспертов Российского экспортного центра. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

27 марта с 11:00 до 13:00 пройдет вебинар «Узбекистан: все о сертификации продукции и регистрации бренда». Эксперты Центра экспертной поддержки РЭЦ расскажут о системе стандартизации, требованиях к маркировке и оценке соответствия пищевой продукции, кормов и биологически активных добавок.

Отдельное внимание уделят сертификации медицинских изделий, игрушек, косметики и одежды, а также вопросам защиты интеллектуальной собственности и товарных знаков. Зарегистрированные участники получат ссылку для подключения за сутки до начала и запись с дополнительными материалами после мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что доля региона в общем товарообороте между РФ и Республикой Узбекистан составляет около 8%. Показатель Подмосковья в товарообороте достиг 833 млн долларов.

«Товарооборот между Московской областью и Республикой Узбекистан достиг 833 миллионов долларов США Это в два раза больше, чем в 2020 году», — сказал Воробьев ходе II совета регионов Российской Федерации и Республики Узбекистан.