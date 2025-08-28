сегодня в 13:52

Подмосковным экспортерам помогут выйти на рынки Армении, Киргизии и Таджикистана

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО) приглашает субъекты малого и среднего бизнеса региона принять участие в реверсной бизнес-миссии с представителями Армении, Киргизии и Таджикистана. Мероприятие пройдет 29–30 сентября в Московской области, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участие в реверсной бизнес-миссии примут компании из Армении, Киргизии и Таджикистана — торговые сети и дистрибьюторы пищевой и медицинской отрасли, заинтересованные в таких товарах, как продукты питания, напитки, кондитерская продукция, а также фармацевтические препараты, медицинское оборудование и расходные материалы. В рамках мероприятия пройдут встречи с потенциальными покупателями российских товаров для обсуждения сотрудничества.

Предварительно необходимо оставить заявку по ссылке: https://exportmo.ru/reversebusinessmission2025. Регистрация открыта до 4 сентября.

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает различные услуги для экспортеров, которые предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Подробнее — на сайте: https://exportmo.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.