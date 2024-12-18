Подмосковный завод запустил производство редукторов для электропоездов «Иволга»

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ, входит в группу «Трансмашхолдинг» (ТМХ)) реализовал инвестпроект по серийному производству отечественных редукторов для электропоездов «Иволга 4.0». Проект получил поддержку в виде льготного займа фонда развития промышленности РФ, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

ДМЗ стал первым в России заводом, выпускающим редукторы для моторвагонного подвижного состава. Практически все комплектующие редуктора ДМЗ — отечественного производства. Первая серийная партия редукторов уже изготовлена и поставлена заказчику.

«Инвестиции в проект Демиховского машиностроительного завода по модернизации производственных участков, в том числе освоению производства редукторов, составляют 1,8 млрд рублей, из них 1,45 млрд — предоставлено фондом развития промышленности РФ в виде льготного займа. На данный момент общая мощность нового производства составляет более 600 редукторов для «Иволги 4.0» в год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Редуктор предназначен для применения в составе моторно-редукторного блока и является частью тягового привода поезда. Срок эксплуатации редуктора составляет 40 лет. Запуск производства редукторов на ДМЗ позволяет снизить риски, связанные с поставками ключевых компонентов зарубежного производства, и укрепить технологический суверенитет страны.

«Инвестиции ТМХ и финансирование ФРП позволили нам реализовать стратегически важный для железнодорожного машиностроения проект — выпуск полностью отечественных редукторов для «Иволги». Мы не только закупили оборудование, но и модернизировали цеха, создали комфортные условия труда для специалистов, которые будут задействованы на новом производстве. Освоение выпуска редукторов — важный шаг в развитии внутрихолдинговой кооперации. ДМЗ — поставщик комплектующих для крупнейших предприятий ТМХ: мы производим колесные пары для вагонов метро «Метровагонмаша», расширяем сотрудничество с Тверским вагоностроительным заводом. Прорабатываем и другие направления кооперации с предприятиями холдинга», — рассказал генеральный директор ОАО «ДМЗ» Владимир Чекалин.

Демиховский машиностроительный завод также становился получателем поддержки ФРП РФ по программе «Лизинговые проекты» в размере 273 млн рублей, что позволило предприятию модернизировать производство колесных пар и рамы моторной тележки для электропоездов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.