Подмосковный завод принимает участие в развитии российской авиационной отрасли

сегодня в 14:19

В небо поднялся второй импортозамещенный отечественный среднемагистральный самолет МС-21, созданный при участии резидентов ОЭЗ «Дубна» — предприятий корпорации «ПРОМТЕХ». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компании «ОКБ «Аэрокосмические системы», «ПРОМТЕХ-Дубна» и «Дубненский завод коммутационной техники», входящие в Корпорацию, участвуют в реализации нескольких стратегических проектов, определяющих вектор развития российской авиационной отрасли. Одним из ключевых является авиалайнер МС-21.

В ходе полета специалисты протестировали радиоэлектронику, светотехнику, системы кондиционирования и регулировки давления — всего более 70 новых отечественных агрегатов. Полетное задание было выполнено полностью, без сбоев.

Полет второго импортозамещенного МС-21 — это очередной шаг к независимой авиационной промышленности, а участие в проекте резидентов особой экономической зоны — яркий пример успешного импортозамещения и высокого технологического потенциала наших предприятий.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.