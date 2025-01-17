Подмосковный завод по производству протезов посетила делегация из Египта

На производство компании МЕТИЗ в подмосковном Щелково приехали представители египетского военного госпиталя Агуза. Египтяне вот уже 8 лет закупают комплектующие подмосковного производителя для реабилитации своих военных, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Цель нынешнего визита — ознакомиться с полным циклом работы компании: от разработки и выпуска протезных модулей до изготовления готовых протезов по индивидуальным параметрам пациентов.

На заводе МЕТИЗ разрабатывают и производят комплектующие для протезов нижних конечностей. Изделия бренда METIZ пользуются большим спросом за рубежом и поставляются в 47 стран мира. Египет, наравне с Индией и Китаем, является одним из постоянных и самых крупных покупателей продукции подмосковного производителя.

На заводе МЕТИЗ для иностранных гостей провели подробную экскурсию по производственным цехам, показав все стадии процесса производства комплектующих — коленных модулей, углепластиковых стоп, адаптеров и т. д. Также египетские гости ознакомились с конструкторским отделом и пообщались с пользователем влагостойкого гидравлического коленного модуля. По словам руководителя производства отделения протезирования и ортопедии госпиталя Агуза Ахмеда Шаиба, самое большое впечатление на него и коллег произвел испытательный участок, где каждый выпущенный в серию протезный модуль проходит тщательную проверку.

«В первую очередь, мы восхищены испытательным участком на заводе МЕТИЗ, т. е. тем, как тщательно здесь подходят к испытанию каждого изделия. Также мы приятно удивлены, насколько скрупулезно компания МЕТИЗ уделяет внимание деталям. А, как известно, из хороших деталей всегда рождается отменное качество конечного изделия», — отметил руководитель производства отделения протезирования и ортопедии военного госпиталя Агуза, полковник Ахмед Шаиб.

Он также рассказал, что военный госпиталь Агуза уже 8 лет пользуется продукцией МЕТИЗ. И с каждым годом поставки все увеличиваются. Одним из подтверждений качества продукции МЕТИЗ является тот факт, что некоторые пациенты египеского военного госпиталя уже 7 лет используют комплектующие МЕТИЗ, и за это время ни разу не сталкивались с какими-либо проблемами и сложностями.

«Нам важно показать нашим покупателям, а также и протезно-ортопедическим центрам наш подход к продукции, к рынку. Мы плотно взаимодействуем с пациентами, получаем обратную связь от клиник, и с каждым днем делаем наш продукт лучше и комфортнее для пользователей, для людей с ограниченными возможностями», — рассказал руководитель отдела экспорта компании МЕТИЗ Дмитрий Низамов.

Компания МЕТИЗ, основанная в 1999 году, является ведущим российским предприятием, которое осуществляет полный цикл протезирования конечностей: от разработки и производства собственных модулей до изготовления протезов под индивидуальные параметры пациента с последующей реабилитационной программой.

Производственные мощности МЕТИЗ расположены в подмосковном Щелкове и укомплектованы оборудованием для обеспечения полного цикла производства полуфабрикатов для протезов конечностей. Ежегодный объем выпускаемой продукции насчитывает свыше 100 тыс. изделий.

Как ранее отмечал губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области продолжает работать большое количество иностранных компаний.

«Большое количество компаний иностранных работало и продолжает работать в Подмосковье. Они нас не подвели, даже если поменяли собственника, также продолжают работать», — сообщил Воробьев.