Подмосковный завод нестандартных деревянных конструкций строит новые корпуса

сегодня в 15:30

В городском округе Щелково идет строительство двух новых корпусов завода по производству оконных и дверных блоков. Застройщиком проекта выступает компания «Завод нестандартных деревянных конструкций». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Проект предполагает возведение двух зданий. Первый корпус представляет собой двухэтажное строение площадью около 1,3 тыс. кв. м. Второй корпус будет иметь один этаж, площадь помещения составляет примерно 2,5 тыс. кв. м.

Старт строительных работ пришелся на октябрь, завершение запланировано на IV квартал 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.