Подмосковный ЦУР «Бизнес» заработает во всех регионах РФ в 2025 году

Разработанную в Московской области систему отработки обращений предпринимателей ЦУР «Бизнес» распространят на все субъекты РФ, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Система ЦУР «Бизнес» была внедрена в Московской области в конце 2022 года, а в 2023 году была признана правительством РФ одной из лучших практик. Опыт Подмосковья показал, что ЦУР «Бизнес» является эффективным инструментом поддержки инвесторов.

Сегодня система отработки обращений предпринимателей уже запущена в 30 регионах России, а до конца 2025 года будет тиражирована по всей стране.

Направить свое обращение в систему ЦУР «Бизнес» предприниматели Московской области могут через горячую линию 0150, Инвестиционный портал Подмосковья, приемную областного правительства (amo@mosreg.ru), встречи с бизнесом, Добродел-Бизнес, почту губернатора региона (andreyvorobiev@mosreg.ru), соцсети, бизнес-омбудсмена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.