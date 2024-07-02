Подмосковный трубопрофильный завод расширит производство

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«Ногинский трубопрофильный завод» (НТПЗ) при поддержке фонда развития промышленности Московской области планирует расширить мощности действующего предприятия. Компания получит льготный заем на реализацию инвестпроекта в Богородском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Подмосковный ФРП одобрил выдачу льготного займа для компании НТПЗ в размере почти 130 млн рублей на запуск новой производственной линии по выпуску трубной продукции. Общий объем инвестиций в проект превысит 230 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2025 год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

ООО «НТПЗ» — трубопрокатный завод, основан в 2013 году. Действующие мощности предприятия позволяют выпускать более 50 видов труб, а общее количество типоразмеров продукции превышает 6 000.

Производственная линия, которая будет запущена в рамках нового инвестпроекта, позволит НТПЗ обеспечить дополнительно выпуск 28 тыс. тонн трубной продукции в год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.