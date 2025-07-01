Подмосковный студент одержал победу в конкурсе «Создай наше»

Студент Московского физико-технического института, расположенного в Долгопрудном, Алексей Зенькович вошел в число победителей федерального конкурса «Создай НАШЕ» и получил грант в размере 1 млн рублей на развитие программно-аппаратного комплекса цифрового помощника для управления производством с автоматизированным оборудованием FactoryDirector. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Грант «Создай наше» позволит нам ускорить разработку ИИ-модулей, в том числе системы маршрутных листов. Мы закупим оборудование, усилим команду и запустим пилотные проекты с новыми заказчиками. Уверен, что экспертиза акселератора и финансовая поддержка помогут нам выйти на новые рынки и расширить каналы продаж», — рассказал Зенькович.

FactoryDirector сочетает геймификацию, fog computing и предиктивную аналитику. В ближайшее время команда планирует интегрировать новые ИИ-решения для автоматизации процессов на производствах, что сделает систему мощнее и удобнее для операторов.

Все основатели стартапа — выпускники лицея научно-инженерного профиля, расположенного в Королеве. В 2023 году команда студентов МФТИ выступила в стартап-клубе «Березовая роща». Получив приглашение от чайной фабрики, студенты исследовали площадку, выявили простои оборудования и разрывы между информационными системами и предложили решения. Так родилась идея FactoryDirector.

FactoryDirector в реальном времени отслеживает состояние оборудования, предсказывает поломки, ускоряет коммуникацию между отделами и облегчает обучение персонала. По расчетам, внедрение комплекса повышает эффективность предприятия и может увеличить прибыль до 10%.

Помимо денежного приза, победители получили возможность пройти акселератор Корпорации МСП.

«Молодежное предпринимательство — один из драйверов развития малого и среднего бизнеса в России, который сегодня работает практически во всех отраслях экономики. Открываются новые высокотехнологичные производства, разрабатываются новые технологии, создается инфраструктура для повышения комфорта и качества жизни людей», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Также весной этого года команда представила продукт на Российском Венчурном Форуме в Казани, войдя в топ-150 проектов из более тысячи заявок. Заинтересованность проявили более десяти заводов, с несколькими инвесторами уже начаты переговоры о партнерстве.

Ознакомиться с проектом можно на сайте.

Федеральный конкурс «Создай наше» — совместная инициатива агентства стратегических инициатив, Корпорации МСП и фонда «Молодежная предпринимательская инициатива». В 2025 году конкурс объединил более 7 тысяч участников из всех регионов страны. Победителями стали 30 молодых предпринимателей, получивших гранты в размере 1 млн рублей и прошедших образовательную программу от ведущих экспертов малого и среднего бизнеса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в регионе отмечается хорошая динамика роста малого предпринимательства. При этом прямая задача глав округов — создавать все условия для регистрации и дальнейшей работы малого и среднего бизнеса.

«Хотелось бы при нашем участии видеть стабильный регулярный рост малого бизнеса», — сказал губернатор.