Подмосковный соцбизнес активно пользуется займами регионального фонда

Московский областной фонд микрофинансирования предоставил предпринимателям региона более 200 займов за восемь месяцев этого года. Программа для социальных предприятий стала наиболее востребованной в этом периоде, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«С января по август этого года Московский областной фонд микрофинансирования предоставил бизнесу 206 льготных займов на общую сумму более 440 млн рублей. Наиболее востребованными программами в этом периоде стали «Социальный бизнес», в рамках которой выдано 64 займа на 87,2 млн рублей, а также «Производство» — предоставлено 35 займов на 93,2 млн рублей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева,

В числе получателей поддержки фонда — стоматология «Хьюстом» из Жуковского. Компания воспользовалась льготным займом по программе «Социальный бизнес». Средства направлены на приобретение медицинского оборудования.

Льготный заем по программе «Производство» в этом году получила компания «Ароматы тайги» из Люберец. Компания занимается переработкой дикорастущей продукции, грибов и ягод, а также производством солений, сушеных грибов, грибной муки, ягод замороженных и ягод с сахаром. Заемные средства направлены на пополнение оборотных средств для закупа сырья.

Подробная информация о программах фонда доступна на сайте.

