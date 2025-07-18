Подмосковный союз промышленников участвует в фестивале женских инициатив

Делегация союза промышленников и предпринимателей «Иволга», основателями которого являются подмосковные бизнесмены, принимает участие в фестивале женских инициатив «Славянский аспект женского предпринимательства: возможности и перспективы». Возглавляет делегацию председатель СПП «Иволга» Альфия Петрухина.

В работе фестиваля принимают участие около 200 участниц из России и Беларуси. В повестке мероприятия — тема сохранения материального и духовного культурного наследия и привлечения внимания к истокам самобытности женщин народов Российской Федерации и Республики Беларуси. Также в программе фестиваля — обсуждение ведения бизнеса, обмен опытом и знаниями, презентации социальных проектов.

Фестиваль в Витебске стал продолжением взаимодействия представителей деловых сообществ двух стран, в том числе в рамках форума «Международное сотрудничество России и Беларуси: женские инициативы и лучшие практики», на котором обсуждались программы сотрудничества в области патриотического воспитания, создание единой культурной и экономической среды. Напомним, форум состоялся в апреле этого года в Доме правительства Московской области.

В обращении к участникам фестиваля председатель СПП «Иволга» Альфия Петрухина пригласила к совместной активной работе, подчеркнув важность сохранения общего культурного кода и традиций.

«Мы рады пригласить вас на международный форум «КУЛЬТУРА. ТРАДИЦИИ. НАСЛЕДИЕ», который пройдет в Москве под девизом: «От истока к возрождению через нити времени». Форум станет местом встречи культуры и производства, истории и современности, мастерства и идентичности», — сказала Петрухина.

В деловой части форума финансовый директор ТД «Культура дома», член Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Наталья Пашкина рассказала о расширении участия женщин в экспортно-импортной деятельности и обеспечения им доступа к международным рынкам сбыта и отметила, что включение женщин в экспортную деятельность позволит полностью изменить контур российской и белорусской экономики и будет способствовать повышению уровня благосостояния и стабильности положения не только женщин-предпринимателей, но и общества в целом.

Член Союза промышленников и предпринимателей «Иволга», заместитель руководителя холдинга «Строительный Альянс» Светлана Показеева в докладе, посвященному оказанию помощи женщинам в развитии компетенций в области предпринимательской деятельности двух стран, предложила проработать и принять комплексную программу союзного государства для поддержки женского предпринимательства, учитывающую специфику и характеристики женского бизнеса, а также разработать комплексные меры по внедрению данной программы на территории союзного государства.

В рамках деловой программы фестиваля состоится подписание меморандумов о сотрудничестве СПП «Иволга» с ВГУ им. Машерова и «Культурно-историческим комплексом «Золотое кольцо города Витебска «Двина».

Делегация СПП «Иволга» пригласила представительниц белорусского бизнес-сообщества к участию в ежегодном форуме «КУЛЬТУРА ТРАДИЦИИ НАСЛЕДИЕ», в рамках которого будет организована экспозиция уникальных произведений, выполненных на предприятиях легкой промышленности. В основе работ — культурный код народов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.

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