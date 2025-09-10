Подмосковный производитель увеличит мощности при поддержке региона

«ФРП МО одобрил компании льготный заем в размере 60 млн рублей под 3% годовых сроком на 5 лет. Общий объем инвестиций составляет 301,6 млн рублей. Средства пойдут на приобретение и налаживание оборудования под серийное производство канистр и бутылок. Проект планируется реализовать в 4 квартале 2025 года», — рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания планирует увеличить объемы производства и расширить товарную номенклатуру. На данный момент производственная мощность завода составляет 38,6 млн шт. тарных изделий ежегодно. После увеличения мощности на предприятии смогут выпускать 45,4 млн шт. тарных изделий в год.

Подмосковные промышленники могут получить займы в ФРП Подмосковья по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых на срок до 7 лет. Узнать больше о программах ФРП МО можно на сайте. Кроме этого, промышленные предприятия могут получить займы в ФРП РФ по льготным ставкам — 3% и 5% годовых. Ознакомиться с программами можно по ссылке.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.