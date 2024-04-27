Подмосковный производитель товаров для садоводства повысит эффективность работы

К нацпроекту «Производительность труда» присоединилась компания из подмосковной Шатуры. Подразделения ООО «ГазонСити Агро» и ООО «ГазонСити Трейд» провели стартовые совещания, посвященные вступлению в нацпроект, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ООО «ГазонСити Агро» — российская производственная компания. Она выпускает товары для выращивания рассады, а именно торфяные горшки для выращивания различных овощных и цветочных культур. Кроме того, она оказывает услуги по организации фасовки и упаковке травосмесей, комплектации различных садовых наборов, маркировке товаров и прочему.

На этом предприятии в качестве пилотного потока был выбран процесс фасовки и упаковки травосмесей. В результате оптимизации производственных процессов, которые сотрудники предприятия будут осуществлять под руководством экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, минимум на 10% будет сокращено время протекания процесса, на 12% уменьшено незавершенное производство, а также более чем на 10% увеличена выработка.

Компания «ГазонСити Трейд» производит и осуществляет поставку товаров в крупнейшие сети товаров повседневного спроса, садовые центры, магазины и тепличные хозяйства. Здесь в качестве пилотного потока был выбран процесс оптимизации работы склада. Благодаря применению инструментов бережливого производства на предприятии планируют минимум на 10% сократить время протекания процесса, на 15% уменьшить незавершенное производство и более чем на 10% увеличить выработку на рабочих местах.

Чтобы компания стала участником нацпроекта, необходимо подать заявку через портал производительность.рф. Проект также предлагает участникам льготное кредитование и дополнительное обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Также можно подать заявку, обратившись в РЦК Московской области.

Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.