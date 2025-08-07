Подмосковный производитель текстиля присоединился к «Производительности труда»

Производитель текстиля для дома «ОЛ-ТЕКС» из Сергиево-Посадского округа присоединился к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

На предприятии прошло стартовое совещание при участии специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области.

Компания «ОЛ-ТЕКС» более 10 лет изготавливает продукцию для сна и отдыха: подушки, одеяла, наматрасники и постельное белье. Предприятие в городе Хотьково оснащено современным швейным оборудованием, многоигольными автоматическими линиями и высокоскоростными стегальными одноигольными автоматами.

В рамках стартового совещания был определен пилотный поток реализации федерального проекта — процесс производства подушек. Перед командой поставлены задачи: сократить время протекания процесса минимум на 10%, уменьшить незавершенное производство на 10% и увеличить выработку на рабочих местах минимум на 10%.

В ближайшие месяцы специалисты РЦК Московской области совместно с рабочей группой предприятия приступят к диагностике состояния потока, выявлению потерь, а также разработке мероприятий по внедрению принципов бережливого производства. Полученный опыт впоследствии будет масштабирован на другие участки производства.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.