Подмосковный производитель стал лауреатом премии «Молодой промышленник года»

Компания из Пушкинского округа стала лауреатом премии «Молодой промышленник года». Диплом за достижение высоких результатов в развитии промышленности получил генеральный директор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков. Церемония награждения состоялась на ИННОПРОМ-2025, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Под руководством Дмитрия Кулькова с 2015 года предприятие «Пластик Он Лайн» начало масштабное расширение своего ассортимента. Были созданы новые производственные направления и цеха, позволяющие выпускать косметические средства, бытовую химию и дезинфицирующие средства, изготавливать бесконтактные проездные билеты, бейджи и ленты, высокотехнологичные изделия с защитными функциями, а также канцелярскую и сувенирную продукцию из экокожи.

Дополнительно были запущены услуги разработки фирменного стиля пластиковых изделий для корпоративных заказчиков и организации системы регистрации гостей на различных мероприятиях.

Сегодня на предприятии площадью более 3 тыс. кв. м в Красноармейске также производят сухие и полевые души. Уникальная продукция предназначена для использования в полевых условиях, в том числе военными в условиях ограниченного доступа к воде.

«У нас на предприятии есть собственная лаборатория, позволяющая детально отслеживать качество продукции на всех этапах производства. Получение диплома стало значимым достижением для нашей команды. Искренне благодарю весь коллектив за огромный вклад и трудолюбие, ведь именно благодаря общему стремлению и стараниям мы добились успеха. Впереди нас ждут новые вершины и достижения», — поделился Дмитрий Кульков.

Всероссийская премия «Молодой промышленник года» проводится межрегиональным союзом «Клуб молодых промышленников» и Минпромторгом России. Участвуют руководители предприятий возрастом до 40 лет, чей годовой оборот от 120 млн до 2 млрд рублей, штат — до 250 сотрудников. Премия выявляет и поощряет талантливых управленцев в промышленности, способствующих инновациям и развитию отрасли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.