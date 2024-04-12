Подмосковный производитель противокоррозионной защиты нарастил выработку

Компания «Трубопроводные системы и технологии» из подмосковного Щелкова подвела промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда». На предприятии обсудили результаты оптимизации производства изолирующих монолитных муфт. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Рабочая группа предприятия совместно с экспертами регионального центра компетенций (РЦК) Московской области произвели диагностику состояния пилотного проекта, выявили ключевые проблемы и реализовали задачи по их устранению. Внедрение бережливого производства помогло снизить время протекания процесса производства на 10%, запасы в потоке на 10%, а также увеличить выработку на 10%.

Команда уже составила планы на дальнейшее развитие предприятия. Цель — увеличить производительность труда на 5% к предыдущему году и открыть новые проекты по оптимизации, в том числе и по новым востребованным на рынке типам продукции. Специалисты РЦК будут консультировать сотрудников предприятия.

Компания «Трубопроводные системы и технологии» создает передовые системы, технологии и оборудование для противокоррозионной защиты и комплексного мониторинга технического состояния стальных трубопроводов, конструкций, подводных и причальных сооружений с целью повышения их уровня надежности и снижения эксплуатационных затрат.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал производительность.рф.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.