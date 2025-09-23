Подмосковный производитель присоединился к «Производительности труда»

Перечень участников федерального проекта «Производительность труда» пополнился еще одной компанией — к проекту присоединился «Мясокомбинат Клинский». На предприятии состоялось стартовое совещание рабочей группы компании и специалистов Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

В ходе совещания был определен пилотный поток — производство сосисок и сарделек. Здесь при сопровождении специалистов РЦК Московской области будут внедрены практики и инструменты бережливого производства. Затем полученный опыт компания сможет тиражировать на все производство.

Продолжительность работы над внедрением механизмов федпроекта «Производительность труда» на пилотном потоке составит 6 месяцев. За это время компания рассчитывает сократить время протекания процесса на 10%, а также увеличить выработку на рабочих местах на 5%.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Федеральный проект реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.