Подмосковный производитель присоединился к проекту «Производительность труда»

Малое научно-производственное предприятие «АНТРАКС» из подмосковного Фрязино присоединилось к федеральному проекту «Производительность труда», реализуемого в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». На предприятии прошло стартовое совещание при участии специалистов регионального центра компетенций (РЦК) Московской области. Предприятие специализируется на разработке и производстве оборудования и интеллектуальных систем для электроэнергетики. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства наиболее массового продукта — индикатора короткого замыкания. Перед командой стоит цель оптимизировать процесс, сократив время протекания процесса минимум на 10%, уменьшив незавершенное производство на 15% и увеличив выработку на рабочих местах более чем на 10%.

Реализация проекта на предприятии продлится до шести месяцев. За это время эксперты РЦК Подмосковья проведут обучение сотрудников компании методам и инструментам бережливого производства.

В ближайшее время команда проекта начнет диагностику выбранного пилотного потока. На этом этапе будет проведен анализ процессов, выявлены потери и определены узкие места. Также будет разработан план мероприятий для достижения необходимых улучшений. В дальнейшем опыт, полученный при реализации проекта на пилотном потоке, будет тиражирован на все предприятие.

ООО МНПП «АНТРАКС» — научно-производственное предприятие полного цикла, со стажем работы более 30 лет на рынке приборов, систем контроля и управления энергообъектами. Оборудование компании поставляется на экспорт по всему миру и прошло многолетние испытания в различных климатических зонах и эксплуатационных режимах.

Чтобы присоединиться к федеральному проекту «Производительность труда» необходимо подать заявку на ИТ-платформе Производительность.рф. Больше о поддержке подмосковного бизнеса можно узнать на созданном в рамках регинвестстандарта инвестиционном портале Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.