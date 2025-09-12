Подмосковный производитель приборов для гистологии расширяет производство в Дубне

Резидент ОЭЗ «Дубна» — компания МЛТ завершила строительство дополнительного производственного корпуса по выпуску медицинского лабораторного оборудования. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Новый корпус компании МЛТ уже построен и оснащен инженерным оборудованием, впереди — процедура сдачи объекта в эксплуатацию. Общий объем инвестиций в проект компании на территории ОЭЗ «Дубна» составляет 212 млн рублей. На предприятии создано порядка 50 рабочих мест», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ОЭЗ «Дубна» компания МЛТ занимается разработкой и производством медицинских изделий для лабораторной диагностики. Приборы и наборы реагентов резидент зарегистрировал в России, Турции, а также в Узбекистане и других странах Евразийского экономического союза, в настоящее время завершается их регистрация в Иране.

Одно из направлений работы компании — разработка и производство приборов и реагентов для осуществления фиксации и окраски микроскопических препаратов (для гематологии, цитологии, микробиологии, паразитологии и гистологии).

«Как в России, так и за рубежом интерес к нашим приборам вызван тем, что они недороги, имеют небольшой размер в сравнении с аналогичными автоматами окраски конкурентов, но при этом обеспечивают получение высококачественных микропрепаратов с производительностью, достаточной для большинства лечебных учреждений. Также в этом году нами были получены результаты, которые позволили разработать новые методики окраски гистологических и цитологических микропрепаратов, при которых скорость обработки увеличивается в несколько раз. Таким образом, при применении ускоренных методик окраски приборы станут еще более конкурентоспособными», — рассказал генеральный директор ООО «МЛТ» Александр Безруков.

Расширение производства позволит компании увеличить рынки сбыта, в том числе за счет развития экспортного направления.

«В первом полугодии выручка резидента ОЭЗ «Дубна» от продажи инновационной продукции составила около 147 млн рублей и накопленным итогом уже превысила 1 млрд рублей. Запуск нового производственного комплекса у нас на площадке позволит компании увеличить темпы роста этого показателя», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.