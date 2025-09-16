Подмосковный производитель поставил партию газоанализаторов в Беларусь

Опытную партию газоанализаторов «Бинар» при поддержке корпорации МСП поставила компания «АльтаТрейд» из Московской области на крупное предприятие нефтехимической промышленности Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Корпорация МСП совместно с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей развивают сотрудничество в области промышленной кооперации Союзного государства и помогают российским МСП стать поставщиками белорусских предприятий.

«Малые и средние компании сегодня активно вовлекаются не только во внутрироссийские кооперационные цепочки, но и становятся поставщиками зарубежных компаний. Уже заключено 93 соглашения между российскими МСП и иностранными заказчиками. Из них более 40 соглашений подписано с крупными предприятиями Республики Беларусь», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что на сегодняшний день на цифровой платформе МСП.РФ в сервисе «Производственная кооперация и сбыт» размещены запросы более 50 крупных белорусских предприятий. Также там представлены потребности компаний из Армении, Азербайджана, Индии, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и др. Всего размещено более 1 700 запросных позиций.

Корпорация МСП помогает российским компаниям искать новых партнеров, организует встречи с белорусскими предприятиями, оказывает сопровождение на всех этапах переговоров до заключения контракта.

Цифровая платформа МСП.РФ разработана Минэкономразвития России совместно с корпорацией МСП для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.