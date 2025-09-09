Подмосковный производитель получил статус малой технологической компании

Производитель продукции на основе керамики для электронной промышленности «С-Компонент Дубна» включен в реестр малых технологических компаний (МТК) Минэкономразвития России. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Деятельность «С-Компонент Дубна» сосредоточена на разработке и производстве электронных компонентов на основе керамики практически для всех отраслей отечественной промышленности. В настоящее время это сотни наименований номенклатуры, в том числе платы, пассивные керамические компоненты, элементы корпусов, газовые сенсоры и другая высокотехнологичная продукция. Сегодня ее покупателями являются ведущие производители радио- и микроэлектроники.

«Инвестиции компании «С-Компонент Дубна» в проект на территории ОЭЗ уже превышают 245 млн рублей. При этом компания продолжает расширяться. Сегодня на предприятии трудоустроено 65 специалистов», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках получения статуса МТК компания «С-Компонент Дубна» приняла участие в образовательной программе «Технологическое предпринимательство», организованной управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» совместно с агентством инвестиционного развития Московской области. В июле этого года представители резидента успешно защитили свой проект в первом потоке образовательного курса, а уже в сентябре, после подачи заявки в Минэкономразвития, статус малой технологической компании подтвержден экспертами федерального министерства.

Статус малой технологической компании открывает для «С-Компонент Дубна» новые возможности, в том числе приоритетный доступ к программам государственной поддержки: льготное кредитование, дополнительное финансирование инновационных проектов в виде грантов.

«Получение статуса малой технологической компании для «С-Компонент Дубна» — важный шаг, который подтверждает высокий уровень компетенций резидента. А для нашей управляющей компании — это свидетельство того, что усилия по поддержке стартапов, внедрение новых ее форм, в том числе образовательной программы повышения квалификации «Технологическое предпринимательство», приносят реальные результаты», — подчеркнул генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.