Подмосковный производитель пазлов инвестировал 40 млн руб в запуск новой продукции

Подмосковная компания «Степ Пазл», занимающаяся производством пазлов и развивающих игр для детей, в 2024 году расширила линейку выпускаемой продукции на 20%, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания «Степ Пазл» в этом году инвестировала 40 млн рублей в разработку и запуск новой линейки продукции. На предприятии в Подольске компания производит в год более 1 млн пазлов и различных игр. При этом производственные мощности предприятия позволяют выпускать более 7 млн пазлов и игр в год», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В числе продукции предприятия, которую производят в Подольске, пазлы, настольные игры, викторины, научные наборы для создания опытов, наборы для фокусов, кубики, книжки-игрушки с пазлами внутри.

Свою деятельность компания начала в 1994 году, импортируя пазлы и настольные игры ведущих производителей из Европы. В это же время было принято решение о создании собственного производства. С 2000 года компания «Степ Пазл» выпускает продукцию под собственной торговой маркой. Сейчас компания производит более 70% пазлов российского рынка данной отрасли.

В начале 2025 года компания также планирует запустить несколько автоматизированных линий для маркировки выпускаемой продукции. Нововведение будет обязательным для всех производителей детских игрушек и позволит исключить попадание в магазины контрафактной продукции.

Обязательная маркировка «Честный знак» будет введена в сентябре следующего года, однако компания планирует уже с марта поставлять в магазины всю выпускаемую продукцию с маркировкой.

«Для разработки продукции мы привлекаем ведущих психологов и педагогов со всей страны. Разнообразные головоломки рассчитаны на любой возраст и будут интересны как малышам, так и взрослым. Что важно, все наши пазлы и развивающие игры соответствуют ГОСТам и производятся только из экологически безопасных материалов», — отметил исполнительный директор компании «Степ Пазл» Борис Степанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.