Подмосковный производитель медицинских изделий получит налоговые льготы

Инвестиционный проект компании «ГЛОРЕКА-ФАРМА» внесен в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП). Проект будет реализован в Дмитровском муниципальном округе. На предприятии будет создано более 80 рабочих мест для жителей региона, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В рамках проекта компания «ГЛОРЕКА-ФАРМА» создаст производство медицинских изделий. Продукция компании будет применяться в сфере эстетической и клинической медицины. Инвестиции в проект составят 284,5 млн рублей. Запуск предприятия запланирован на III квартал 2026 года», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Инвестиционный проект будет реализован на земельном участке площадью 1 га, находящемся в собственности компании.

Зампред также рассказала, что внесение проекта в реестр РИП позволит компании снизить налоговую нагрузку при реализации инвестпроекта. Так, для компании действует 10% ставка налога на прибыль вместо 25%. Первые четыре года после ввода объекта в эксплуатацию производство будет полностью освобождено от налога на имущество.

Подробнее об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Инвестпортал создан в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Нужно делать все для того, чтобы в Московской области появлялись новые предприятия, сообщил ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Спасибо бизнесу и всем, кто отвечает за газ, электричество, сети, предоставление земли. <…> К экономике каждый из нас должен быть причастен и делать все для того, чтобы предприятия появлялись новые», — подчеркнул Воробьев.