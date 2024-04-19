Подмосковный производитель косметических средств нарастил производство

На предприятии по производству уходовой косметики «Дина+» подвели промежуточные итоги реализации нацпроекта «Производительность труда». На предприятии прошел день информирования по итогам этапа «Внедрение». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В качестве пилотного потока был выбран процесс производства и фасовки косметической продукции на производственной линии «Ромашка». Благодаря реализации принципов нацпроекта команде предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области удалось добиться сокращения времени протекания процесса на 12%, запасов в потоке — на 21%, а также увеличить выработку — на 38%.

Сейчас компания вступает в следующую фазу проекта — тиражирование и совершенствование. Составлен план на следующие 2,5 года по распространению принципов бережливого производства на все предприятие.

Компания «Дина+» была создана в 1993 году. Предприятие занимается контрактным производством по изготовлению косметической продукции. Кроме этого, компания имеет собственную научную лабораторию, где создает уникальные рецепты косметики на основе своих собственных разработок, а также на основе новейших инновационных активов и технологий лучших мировых производителей.

Чтобы присоединиться к нацпроекту, подайте заявку через портал Производительность.рф. Проект также предлагает участникам льготное кредитование и дополнительное обучение по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». Также можно подать заявку, обратившись в РЦК Московской области.

Подробная информация о поддержке бизнеса доступна на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.