Подмосковный производитель колбас планирует нарастить экспорт и выйти на новые рынки

В 2025 году группа «ПРОДО», в состав которой входит АО «Клинский Мясокомбинат», планирует в 3 раза увеличить объем экспорта колбасной продукции и мясных деликатесов в натуральном выражении за счет развития поставок в Казахстан, Армению, Азербайджан и выхода на новые рынки, в числе которых Вьетнам, Монголия, Киргизия, Узбекистан, Грузия, Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На предприятии внедрены и поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП, которые обеспечивают контроль за качеством и безопасностью продукции. Системы менеджмента сертифицированы по стандарту ГОСТ Р ИСО 22000-2019, идентичному международной версии ISO 22 000:2018. Экспортный ассортимент разрабатывается совместно с зарубежными партнерами, например, в Азербайджан отгружается 27 товарных позиций под брендом «Клинский».

Группа «ПРОДО» — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, в состав которой входят 11 предприятий. Ассортимент насчитывает более 1700 наименований продукции, которые реализуются в 65 регионах России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а таккже о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.