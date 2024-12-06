Подмосковный производитель детской обуви расширит производство на земле за 1 рубль

Производитель детской и подростковой обуви и обувных товаров «АР ФОРЕСТ» получил участок в рамках региональной программы «Земля за 1 рубль» в подмосковном Егорьевске. На этом участке копания планирует построить современный производственно-складской комплекс и наладить выпуск детской и подростковой обуви из натуральной кожи, а также обувных товаров из полимера этиленвинилацетат (ЭВА). Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В запуск производства компания планирует инвестировать более 40 млн рублей. В результате будет создано 10 рабочих мест. Автоматизированное оборудование позволит создавать импортозамещающую продукцию, востребованную на рынке. Запуск предприятия запланирован на 2027 год. Ожидается, что к концу 2028 года, после выхода на полную мощность, объем поставок вырастет с 250 тыс. до 350 тыс. пар в год», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках проекта импортозамещения на предоставленном участке площадью 1 га планируется создание производственного комплекса и перенос существующего производства с арендуемых площадей на новую производственную площадку для обеспечения масштабирования, модернизации и внедрения современных технологий производства.

Компания «АР ФОРЕСТ» уже реализует в Подмосковье проект по изготовлению подошвы из ЭВА. Доля отечественного сырья и материалов в выпускаемой продукции составляет 97%. Эта технология уникальна для России, благодаря чему предприятие успешно заменяет значительную часть аналогичных импортируемых товаров. В 2024 году объем поставок вырос на 100%.

Поддержка предпринимателям Подмосковья предоставляется бесплатно или на условиях софинансирования, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России. Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте Московской области. На данный момент на инвесткарте доступно более 90 участков по программе «Земля за 1 рубль».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье будут реализованы около 280 проектов импортозамещения. Общий объем инвестиций составит около четверти триллиона рублей.

Сейчас в области 77 проектов уже удалось запустить. По словам Воробьева, предприятия региона вносят свою лепту в решение стратегической задачи по замещению импорта. Сюда входят и рабочие места, и технологии, которые очень важны для России.