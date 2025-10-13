Подмосковный производитель детских площадок выпустил более 16 тыс изделий

Компания «Лебер» из г. о. Солнечногорск, занимающаяся производством и установкой детских игровых и спортивных площадок, с начала года выпустила более 16 тысяч изделий и продолжает развивать производство. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В этом году компания запустила производство детских игровых комнат для жилых комплексов. Также в рамках стратегического партнерства с компанией «Арберо», производителем малых архитектурных форм и разработчиком авторских решений для городских пространств, «Лебер» увеличил реализацию нестандартных индивидуальных проектов для общественных пространств и знаковых объектов.

Кроме того, компания активно развивает проект экосистемы «Лебер Фулфилмент», который запустил направление комплексных поставок из Китая. Это позволило компании предоставлять клиентам полный цикл услуг — от поиска и проверки производителей до сертификации и доставки продукции в Россию, а также отправки на маркетплейсы.

«В ближайшее время „Лебер“ представит ряд ключевых проектов, над которыми компания работала весь этот год. В октябре мы планируем презентовать новую серию игрового оборудования, а в ноябре покажем линейку образовательных игровых модулей серии „Физика“ для научных площадок. Совместная работа с ведущими архитектурными бюро позволяет создавать решения, которые объединяют современный облик, функциональность и широкие возможности кастомизации под конкретные проекты», — сказал генеральный директор компании «Лебер» Артем Сорокин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.