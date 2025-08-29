Подмосковный питомник «РусРоза» стал поставщиком роз для ведущих курортов РФ

В деревне Якиманское городского округа Солнечногорск на площади 38 га успешно работает питомник «РусРоза», который сохраняет ведущие позиции на российском рынке уже более 15 лет. Здесь собрана уникальная коллекция растений: более 5 тыс. сортов роз, что является одной из крупнейших коллекций в Европе, а также 5 тыс. сортов многолетников, 1,5 тыс. декоративных и свыше 1 тыс. плодовых и ягодных культур. На начало сезона 2025 года общий объем растений, представленных в питомнике для реализации, составил свыше 250 тыс. единиц посадочного материала роз. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Саженцы из подмосковного питомника украшают не только знаковые места столицы — Тайницкий сад Московского Кремля, сады Марфо-Мариинской обители и усадьбы Архангельское, но и стали частью масштабных проектов по всей стране. В этом году «РусРоза» стала официальным поставщиком роз для проекта от Сбербанка на курорте Манжерок в Алтае, а также для проекта по озеленению города Сатка в Челябинской области в рамках программы «Цветущий город».

Подмосковные питомники демонстрируют высокие стандарты качества и продолжают расширять географию поставок. Продукция предприятия востребована не только в регионе, но и по всей стране, что свидетельствует о признании профессионального уровня подмосковных производителей на федеральном уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.