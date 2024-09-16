Подмосковный опыт по отработке обращений бизнеса начали внедрять в регионах РФ

Министр экономического развития России Максим Решетников и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев объявили о запуске нового инструмента регионального инвестиционного стандарта — механизма обратной связи с бизнесом. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Оперативное реагирование на проблемы предпринимательского сообщества — ключевой запрос деловых объединений. Благодаря новой системе мы сможем оперативно узнавать, какие вопросы волнуют бизнес и с какими проблемами сталкиваются инвесторы на местах. Обратная связь позволит улучшить деловой климат регионов», — отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

Уже сейчас в 29 регионах через платформу обратной связи портала «Госуслуги» можно получить консультацию, помощь или решить проблему, связанную с поддержкой и сопровождением бизнеса, кадровыми ресурсами, использованием природных ресурсов, подключением к инженерным сетям, автомобильным дорогам и др.

Предельный срок ответа в зависимости от сложности вопроса составит пять, 10 и 30 календарных дней. Полученный ответ бизнес сможет оценить по шкале от 1 до 5 баллов.

Важно, что обеспечивать работу новой системы будет выстроенная инфраструктура Регионального инвестиционного стандарта: агентства развития будут мониторить качество обработки обращений и выявлять наиболее острые проблемы бизнеса, а их решением займутся инвестиционные комитеты при главах регионов.

«Крайне важна также и публичность результатов отработки вопросов инвесторов. Необходимо показать, решена ли проблема. Платформа обратной связи готова, и мы планируем подключать к получению запросов все регионы страны», — подчеркнул глава Минцифры России Максут Шадаев.

Система отработки обращений бизнеса была разработана и внедрена в Московской области на базе центра управления регионом и получила название ЦУР «Бизнес». Эта практика Подмосковья получила высокую оценку на федеральном уровне и была предложена в качестве шестого обязательного элемента регионального инвестиционного стандарта.

«Система отработки обращений бизнеса показала себя как эффективный инструмент работы с инвесторами. В Подмосковье за полтора года работы системы ее экономический эффект оценивается в 5,9 млрд рублей. Тиражирование нашей подмосковной практики в других субъектах РФ позволит значительно улучшить общий инвестиционный климат в стране», — отметила зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На платформе обратной связи портала «Госуслуги» внедрен новый функционал, позволяющий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подать обращение по наиболее частым вопросам, с которыми сталкивается бизнес, и получить ответ от регионов в сжатые сроки.

«Обращения бизнеса и инвесторов должны отрабатываться максимально быстро. Здесь не должно быть информационного вакуума. Мы должны оперативно получать обратную связь. Механизм позволит также дополнить своей аналитикой ежегодную верификацию качества реализации регинвестстандарта», — считает председатель «Деловой России» Алексей Репик.

Первыми систему обработки обращений бизнеса внедрят Республики Башкортостан, Крым, Саха, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский, Пермский, Хабаровский края, Белгородская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Калужская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, Сахалинская, Свердловская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Планируется, что до 1 апреля 2025 года к 30 пилотным регионам присоединятся остальные российские субъекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.