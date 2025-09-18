Подмосковный лифтостроительный завод инвестирует 300 млн рублей во внедрение ИИ

Серпуховский лифтостроительный завод (входит в ГК «Садовое кольцо») запустит программу цифровой трансформации. В ближайшие месяцы предприятие начнет внедрять решения на базе искусственного интеллекта и роботизированной автоматизации, чтобы повысить качество продукции, надежность поставок и производственную эффективность. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Серпуховский лифтостроительный завод уже обладает современной производственной базой и выпускает широкий ассортимент пассажирских, грузовых и специализированных лифтов. Компания инвестирует 300 млн рублей в автоматизацию производства и внедрение искусственного интеллекта. Первые результаты планируется подвести в течение ближайших девяти месяцев, после чего решения будут масштабированы на все ключевые направления работы завода», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Внедрение искусственного интеллекта даст предприятию ряд преимуществ: снижение незапланированных простоев, уменьшение количества дефектов, ускорение обработки заказов и повышение общей операционной эффективности.

На первом этапе проект будет сосредоточен на внедрении предиктивного обслуживания оборудования, что позволит заранее прогнозировать возможные отказы и оптимизировать графики технических работ. Параллельно на производственных линиях планируется запуск систем автоматического контроля качества с использованием технологий компьютерного зрения. Эти решения помогут выявлять дефекты на ранних стадиях и сокращать количество брака. Еще одним направлением станет оптимизация планирования производства и управления запасами с применением прогнозных моделей. Кроме того, часть административных и документарных операций будет переведена в цифровой формат с использованием технологий роботизированной автоматизации и обработки естественного языка.

«Искусственный интеллект не заменит людей на заводе, а станет инструментом, который позволит нашим специалистам сосредоточиться на сложных и творческих задачах. Мы уверены, что это решение повысит надежность лифтов, сократит рутинные операции и создаст новые рабочие места для специалистов с цифровыми компетенциями», — сказал генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов.

Для реализации проекта предприятие подключит датчики для сбора данных о работе оборудования, внедрит модули компьютерного зрения на линиях окончательной сборки и интегрирует алгоритмы машинного обучения в действующие системы планирования и управления. Важным элементом станет программа обучения сотрудников, которая позволит расширить их навыки и адаптироваться к новым технологиям.

Напомним, подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвесткарте: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Узнать больше о мерах поддержки предпринимателей в регионе можно на инвестиционном портале: https://invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.