Подмосковный лакокрасочный завод BASF перешел под контроль «Лакра Синтез»

Единственным владельцем ООО «БАСФ Восток», расположенным в Московской области, стал один из крупнейших российских производителей лакокрасочных материалов — ООО «Лакра Синтез», сообщает «Интерфакс» .

Это следует из данных, размещенных в ЕГРЮЛ.

«БАСФ Восток» учреждено осенью 1999 года немецкой химической компанией BASF. Она занимается производством красок, лаков и других материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

В 2022 году германская фирма объявила, что планирует уйти из РФ и Белоруссии. В этих странах компания оставила только производства добавок для пищевой промышленности.

У «Лакра Синтез» есть предприятие в подмосковном городе Старая Купавна. Там занимаются производством лакокрасочных материалов водной и алкидной группы. Фирма поставляет свою продукцию по РФ, а еще в Казахстан, Белоруссию и Киргизию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье третий год подряд входит в топ-3 лучших регионов страны в рейтинге инвестпривлекательности по версии АСИ.

«Чтобы быть интересным бизнесу, мы стараемся, прежде всего, упрощать процессы и процедуры, делаем удобнее сервисы поддержки предпринимателей. Все это позволяет создавать все больше рабочих мест и увеличивать инвестиции в бюджет региона», — отметил Воробьев.