Подмосковный кондитерский комбинат экспортирует свою продукцию в ОАЭ

Подмосковная компания ООО «РКК Трейд» (Раменский кондитерский комбинат) приняла участие в международной выставке кондитерских изделий ISM Middle East 2024, которая проходила в Дубае (ОАЭ). В результате компания смогла наладить деловые отношения с Fajr al Buhairah Gen. Tr. LLC и подписать экспортный контракт на сумму 10 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Международная выставка ISM Middle East 2024 объединила ключевых игроков кондитерской отрасли и торговые ассоциации. Участие в мероприятии приняли восемь компаний из Московской области, в том числе «РКК Трейд», которая выпускает товары под брендом Baker House.

Компания использовала выставочное мероприятие как возможность найти зарубежных партнеров, освоить новые рынки и укрепить свои экспортные позиции. В результате между ООО «РКК Трейд» и Fajr al Buhairah Gen. Tr. LLC был заключен экспортный контракт на сумму 10 млн рублей с предоплатой в размере 100%. Покупатель выразил интерес к покупке кондитерских изделий с длительным сроком хранения. Дубайская компания самостоятельно организует транспортировку продукции из Подмосковья.

Аренду площадей для обеспечения делового мероприятия, поиск и подбор потенциальных иностранных покупателей и техническое сопровождение переговоров профинансировал Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (фонд поддержки ВЭД МО).

Фонд поддержки ВЭД МО оказывает образовательную поддержку и другие услуги. Они предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования. Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России. Подробнее об услугах фонда — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.