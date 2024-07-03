Подмосковный индустриальный парк пополнился новым резидентом

Компания «Комфорт М-8» стала новым резидентом подмосковного индустриального парка «М-8 Юг», расположенного в Сергиево-Посадском г.о. Инвестор собирается запустить производство мебели. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвестиции в проект компании «Комфорт М-8» составят более 1 млрд рублей. Его реализуют на участке размером 7 га, предоставленном инвестору в аренду без проведения торгов. Запуск предприятия запланирован на 2027 год. На новом производстве будет создано порядка 80 рабочих мест для жителей региона. Плановая мощность предприятия составит 340 тысяч единиц продукции в год», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На территории индустриального парка компания займется производством кухонь, корпусной и офисной мебели, мебели для учебных заведений, гостиниц и общежитий.

Подобрать площадку для размещения бизнеса, в том числе в индустриальном парке, можно на инвестиционной карте Московкой области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.