Подмосковный ФРП выдал почти 1 млрд рублей на реализацию инвестпроектов

С начала 2024 года фонд развития промышленности Московской области (ФРП МО) выдал предприятиям региона на реализацию инвестиционных проектов по развитию производства льготных займов почти 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«В первом полугодии 2024 года 10 промышленных предприятий получили в региональном ФРП льготные займы на общую сумму 984 млн рублей. Средства будут направлены на реализацию инвестиционных проектов в сфере промышленности. Суммарный объем инвестиций в эти проекты с учетом собственных средств предприятий превысит 1,6 млрд рублей. Реализация проектов позволит дополнительно создать в регионе порядка 440 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Среди компаний, получивших льготные займы ФРП МО в первом полугодии 2024 года — ООО «Зеленые линии». Основным направлением деятельности компании из Красногорска является производство пищевых ингредиентов для всех отраслей пищевой промышленности. В рамках займа ФРП компания получила 110 млн рублей, которые будут направлены на модернизацию и увеличение мощности действующего производства. Общий объем инвестиций в проект составит 188 млн рублей.

Еще одним получателем льготного займа ФРП МО в текущем году стала компания «Коттон Клаб» из Балашихи. В рамках проекта по развитию производства косметической продукции и бытовой химии компания привлекла в ФРП МО льготный заем на сумму около 116 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 146 млн рублей.

В рамках поддержки развития промышленности в регионе подмосковный ФРП предоставляет предприятиям льготные займы по ставкам от 0,5% годовых.

Подробнее о программах фонда, а также об условиях получения займов можно узнать на сайте организации: https://frpmo.ru/.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.