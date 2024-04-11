Подмосковный ФРП одобрил почти 660 млн рублей на реализацию инвестпроектов

С начала 2024 года компаниям, реализующим свои инвестиционные проекты на территории Московской области, региональный Фонд развития промышленности (ФРП) одобрили предоставление льготных займов на общую сумму 657 млн рублей. За финансовой поддержкой обратились семь подмосковных предприятий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«С начала этого года ФРП Московской области одобрил предоставление льготных займов семи компаниям под реализацию их инвестпроектов на сумму 657 млн рублей. Общий объем инвестиций этих проектов составит порядка 1,6 млрд рублей. На предприятиях планируется создать более 500 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, при поддержке ФРП Московской области в Воскресенске запустят современное производство кабельной продукции «Белтелекабель». Заемные средства планируется вложить в приобретение технологического оборудования, его монтаж и наладку.

В свою очередь на предприятии по производству изделий из пластмасс «ПОЛИСТАР» в Сергиевом Посаде благодаря льготному займу планируют расширить производство автомобильных ковров и брызгозащиты. Средства позволят обеспечить закупку оборудования и его подготовку для серийного производства.

Напомним, займы в региональном ФРП промышленные предприятия могут получить по льготным ставкам — от 0,5% до 5% годовых. Самые популярные программы — «Импортозамещение» и «Приобретение оборудования».

Подробнее ознакомиться с программами ФРП РФ можно по ссылке, а узнать больше о программах ФРП Московской области — на сайте.

Больше информации о поддержке бизнеса доступно на Инвестиционном портале Подмосковья и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.