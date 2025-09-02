Подмосковный фонд микрофинансирования выдал более 80 займов бизнесу региона

Этим летом предприниматели Подмосковья получили более 80 льготных займов в Московском областном фонде микрофинансирования. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В период с июня по август Московский областной фонд микрофинансирования предоставил предпринимателям региона 84 займа на общую сумму 162,6 млн рублей. Традиционно одной из наиболее востребованных программ стала «Социальный бизнес», по ней предприниматели получили 30 займов на общую сумму порядка 36 млн рублей», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она также напомнила, что на данный момент в фонде работают 14 программ. Бизнес может получить льготный заем до 5 млн рублей на срок до 3 лет.

Так, например, программа «Социальный бизнес» позволяет получить до 2 млн рублей по ставке от 4% годовых на срок до 3 лет. Максимальная сумма займа в рамках программы «Отдаленные территории» составляет 4 млн рублей.

Подробная информация о программах фонда доступна на сайте: https://www.mofmicro.ru/programs/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.