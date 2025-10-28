Подмосковный бренд косметики увеличил продажи на маркетплейсах на 16%

За 9 месяцев компания «Аравия», производитель косметических средств из Московской области, продемонстрировала рост продаж на маркетплейсах. Показатели выросли на 16%. Рост продаж наблюдается как на российских, так и на зарубежных торговых площадках, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«По итогам трех кварталов 2025 года объем продаж на маркетплейсах достиг 7,5 млн единиц продукции на общую сумму 2,9 млрд российских рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было реализовано 5,2 млн единиц продукции на сумму 2,5 млрд рублей», — сказал директор компании «Аравия» Олег Востриков.

География поставок компании охватывает не только ведущие российские маркетплейсы, но и страны СНГ. Продукция представлена на онлайн-площадках Казахстана, Узбекистана и Белоруссии.

Производитель косметики «Аравия» в этом году открыл новый завод в подмосковном Протвино, инвестировав в строительство и оснащение первой очереди производственного комплекса площадью более 9 тыс. кв. м 700 млн рублей. Земельный участок для реализации проекта был предоставлен компании в рамках региональной программы поддержки импортозамещения.

Подобрать площадку для реализации инвестпроекта в Московской области можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.